نجل جمال خاشقجي يخرج عن صمته: من ارتكب الجريمة سينال العقوبة

قال صلاح خاشقجي إننا “أبناء وبنات الصحافي جمال خاشقجي ونود أن نصرح بان المحاولات لتشويه سمعته والتعدي على موروثه وإرثه مؤخراً لا أخلاقية وكيدية ومثيرة للفرقة والنزاع”.

واضاف أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، هما رعاة لكافة الشعب السعودي والذي نحن منه وأفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية وليست جبراً لخطأ أو ذنب وبالمقابل تربينا على الشكر الجميل وعد نكرانه”.

وأكد في البيان أن “كل من ارتكب جريمة قتل والدي أو شارك فيها سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة”.