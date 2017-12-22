تصنيف الفيفا: ألمانيا أولى عالمياً وتونس أولى عربياً

حافظت ألمانيا بطلة العالم وكأس القارات على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس، وأنهت العام 2017 في المركز الأول، فيما بقيت تونس الأولى عربيا.

وحافظت ألمانيا المرشحة بقوة للاحتفاظ بلقبها العالمي الصيف المقبل في روسيا، على رصيدها 1602 نقطة وعلى فارق النقاط الـ 119 التي تفصلها عن البرازيل الثانية.

ولم تشهد المراكز الـ 35 الأولى أي تغيير، وارتقت كل من صربيا (36) والبوسنة (37) وأستراليا (38) مركزا واحدا على التوالي على حساب جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تراجعت 3 مراكز وباتت في المرتبة 39.

عربيا، بقيت تونس التي عادت إلى المونديال للمرة الأولى منذ 2006 والخامسة في تاريخها، في الصدارة والمركز 27 عالميا أمام مصر (31) والمغرب (40).

وصعدت الجزائر 6 مراكز وباتت في المركز 58 عالميا والرابع عربيا أمام السعودية التي بقيت في المركز 63.

يذكر أن منتخبات تونس ومصر والمغرب والسعودية ستمثل العرب في مونديال روسيا الصيف المقبل.

– تصنيف المنتخبات العشرة الاوائل:

1- ألمانيا

2- البرازيل

3- البرتغال

4- الأرجنتين

5- بلجيكا

6- إسبانيا

7- بولندا

8- سويسرا

9- فرنسا

10- تشيلي