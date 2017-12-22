“مفاجأة اللحظة الأخيرة” قبل الكلاسيكو ترعب ريال مدريد

يأمل عشاق نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم أن يشارك كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو ضد برشلونة السبت المقبل، إلا أن وسائل إعلام أعربت عن مخاوفها من “مفاجأة اللحظة الأخيرة”.

وأعلن ريال مدريد أن النجم البرتغالي لم يشارك أيضا الخميس في التدريب الجماعي للفريق، لكن الصحافة الإسبانية اعتبرت أن وضعه مطمئن قبل يومين من الكلاسيكو”.

وأوضح ريال مدريد في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت :”كريستيانو رونالدو تدرب منفردا على أرض الملعب بكرة وبدون كرة”.

وكان رونالدو تعرض الأسبوع الماضي لضربة على ربلة ساقه خلال المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ضد غريميو البرازيلي في أبوظبي، والتي سجل فيها البرتغالي هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي وقاده إلى الاحتفاظ باللقب.

وبعد العودة إلى مدريد بقي رونالدو في قاعة الحركات البدنية (الجمنازيوم) ولم يشارك في التدريب، ورأت صحيفة “آس” الرياضية أن عودته إلى التمارين مع وجود شد عضلي في ساقيه ليست نبأ جيدا.

إلا أن الصحيفة أكدت في المقابل أنه “سيخوض الكلاسيكو إلا في حال حصول مفاجأة في اللحظة الأخيرة”.

ويحتل حامل اللقب، الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حاليا المركز الرابع في الترتيب (31 نقطة مع مباراة مؤجلة)، بفارق 11 نقطة عن غريمه المتصدر.

ويأمل في الفوز بالكلاسيكو الأول لهذا الموسم في الدوري، وتقليص الفارق مع النادي الكتالوني.