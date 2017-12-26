فيديو: ما هو موقف القانون من “أسيست” ميسي “دون حذاء”؟!

لفت نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي أنظار متابعي اللقاء الأهمّ على صعيد العالم، الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد، لدى تسجيل فريقه الهدف الثالث في الدقيقة 93.

فإضافةً لمهارته المعتادة وتألقه في اللقاء، كانت لقطة الهدف الثالث لبرشلونة مثيرة للجدل، حيث قام ميسي بتمرير الكرة لزميله أليكس فيدال الّذي أودعها الشباك، إلّا أنّ البرغوث كان يلعب بدون “فردة” حذائه التي وقعت منه في بداية اللقطة.

وقد ثار متابعو الكرة بين معتبرٍ أنّ اللاعب بإمكانه متابعة اللعب دون حذاء، ورافضٍ لذلك مع تأكيده على أنّ القانون يمنع ذلك، فماذا يقول القانون؟!