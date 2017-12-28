رونالدو يتخلى عن الكرة الذهبية.. “ميسي الأفضل في العالم”؟!

ذكر تقرير صحفي أن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي ونجم ريال مدريد، قام بالتخلي عن جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها مؤخرا من جريدة “فرانس فوتبول”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن رونالدو قام بإرجاع الجائزة بعد خسارة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، حيث قال رونالدو لزملائه في غرف خلع الملابس بعد المباراة أنه لا يستحق تلك الجائزة ويريد إعادتها، الأمر الذي حاول زملائه إثنائه عنه.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو تأكد من صحة قراره بعد قضائه عطلة الميلاد مع عائلته، حيث اتصل بمدير “فرانس فوتبول” وطلب إعادة الجائزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول المجلة الفرنسية قوله أنّ رونالدو اعترف له بتفوق ميسي: “لم يكن صحيحا أن أقول إنني الأفضل في التاريخ، العالم كله رأى أن ميسي هو الأفضل، من الأفضل أن أعيد تلك الجائزة”.

وأضاف التقرير أن صديق رونالدو المقرب “بدر هاري” حاول إثنائه عن قراره، لكن النجم البرتغالي كان أعاد الجائزة بالفعل، وأضاف التقرير أن ربما يكون ابن رونالدو لعب دورا في الأمر لما يعرف عن كونه من المعجبين بالنجم الأرجنتيني.

ولم يكشف التقرير عن ماذا سيكون رد فعل “فرانس فوتبول” بعد، إذ ليس واضحا إذا كانت ستترك الجائزة دون فائز عن ذلك العام، أم ستعطى لميسي الذي حل ثانيا في الترتيب بعد رونالدو.

يذكر أن التقرير المذكور قد يكون ضمن نطاق el Día de los Santos Inocentes أو “يوم البراءة” المشهور في الدول الناطقة بالإسبانية، والمعادل لما يعرف عالميا بكذبة نيسان.