بالفيديو: لاعب يقتل حكماً بسبب بطاقة حمراء!

لقي حكم مكسيكي مصرعه عقب قضائه أسبوعًا في الغيبوبة، بعدما تعرض للضرب المبرح من لاعب بسبب طرده من مباراة.

وكشفت الصحف المكسيكية، أن اللاعب اعتدى على الحكم فالديمار هيرنانديز، بعد أن قام الأخير بطرده من مباراة بدوري الهواة بمدينة غوادلاخار المكسيكية خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحف إلى أن الحكم المكسيكي توفي بسبب تلف في الدماغ بسبب الضرب.

وأكّد الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له أنّ:” اللقاء الذي شهد الاعتداء على الحكم لم يكن من ضمن المباريات التي تتبع مؤسستنا.. إلا أننا ندين بشدة أي نوع من العنف داخل وخارج الملعب خلال ممارسة هذه الرياضة”.

وتم اعتقال اللاعب المتورط في قتل هيرنانديز على الرغم من عدم وجود دليل رسمي عن مكان وجوده الآن.