خاميس يستفزّ ريال مدريد ويتجاهلهم

تحدث خاميس رودريغيز نجم بايرن ميونخ الألماني عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء إعارته للفريق البافاري في صيف 2019.

وانتقل الدولي الكولومبي إلى صفوف الفريق البافاري الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء النهائي.

وقال خاميس في تصريحات نقلها موقع “سبورت1” الألماني: “أنا باقٍ في بايرن، أشعر بالسعادة هنا.. في هذه اللحظة أنا لا أفكر في أي شيء آخر”.

وتابع : “أريد الفوز بكل شيء مع البايرن.. إذا كنت تملك فريقا بجودة عالية، فأنت تستطيع أن تحلم بتحقيق الثلاثية”.

وعانى خاميس من قلة المشاركات في آخر موسمين له في ريال مدريد، حيث ظل حبيسا لدكة البدلاء خاصة تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.