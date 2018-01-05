باريس سان جيرمان يقدّم عرضاً لرونالدو!

كشفت تقارير صحفية هوية أحد العروض الثلاثة المقدمة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، للرحيل عن قلعة “سانتياغو برنابيو”.

وترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن أن كريستيانو رونالدو لديه 3 عروض للرحيل عن النادي الملكي الصيف المقبل، فوفقاً لصحيفة “الكونفيدنسيال”، قدم نادي باريس سان جيرمان، الذي سبق وأن حاول من قبل التعاقد مع الدون البرتغالي، عرضاً لخطفه من القلعة الملكية.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من تعاقد النادي الفرنسي مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة، والموهبة الفرنسية الشابة كيليان مبابي من موناكو.

لكن من ناحية أخرى شككت صحيفة “آس” في إمكانية تكرار PSG لما حدث في صفقة نيمار مع كريستيانو لأسباب عديدة منها أن النادي الفرنسي يواجه حاليا شبح التعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما سيجبر النادي العاصمي أولا على بيع عدد من أهم نجومه قبل أن يتحرك لضم رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عقبة أخرى تكمن في الشرط الجزائي في عقد رونالدو المقدر بحوالي مليار يورو، وهو مبلغ خيالي لا يستطيع أي نادٍ دفعه، بخلاف الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة البالغ 222 مليون يورو.

وفي هذه الحالة سيكون باريس سان جيرمان مضطرا للتفاوض مع إدارة ريال مدريد للتخلي عن صاحب الـ32 عاما بالتراضي، إلا أن هناك شكوكًا بشأن استعداد الميرينغي للتخلي عن نجمه الأبرز.

وسيحاول النادي الباريسي إدخال المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني في المفاوضات، من أجل خفض تكلفة الصفقة والبقاء ضمن شروط اللعب المالي النظيف.

ويرغب باريس سان جيرمان في تشكيل ثلاثي مرعب في خط الهجوم، مكون من البرتغالي رونالدو، البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

ولهذا سيسعى رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي لإقناع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي بالتعاقد مع كافاني، خاصة أن ريال مدريد يبحث عن بديل لكريم بنزيما، كما أن الأوروغواياني لا يشعر بالراحة منذ قدوم نيمار.

ومع ذلك، لن تكون مهمة الباريسيين سهلة، نظرًا لأن أولوية النادي الملكي الآن هي التعاقد مع نجم توتنهام هاري كين.

يذكر أن تقارير صحفية كشفت مؤخرا أن رونالدو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في حال عدم استجابة إدارة لوس بلانكوس لطلبه بتحسين عقده، حيث يتقاضى حاليا راتبا سنويا أقل من ليونيل ميسي نجم برشلونة، ونيمار لاعب PSG، إلى جانب أزمة الضرائب في إسبانيا.