بالفيديو.. سقوط زجاج مدرج المشجعين العمانيين في “خليجي 23”!

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظة انهيار الحاجز الزجاجي لمدرج المشجعين العمانيين في “استاد جابر الدولي” في الكويت، وسقوط عدد من الجماهير على أرضية الملعب.

وسقط عشرات المشجّعين في مدرج بـ”استاد جابر الدولي”، يوم الجمعة، عقب نهاية مباراة عمان والإمارات في المباراة الختامية لبطولة كأس “خليجي 23″، وتم تحويلهم إلى مستشفى قريب.

وانتهى اللقاء لمصلحة منتخب عمان الذي توج باللّقب عن طريق ركلات الترجيح، إلا أنّ المنتخب العماني وأثناء احتفاله باللّقب أمام جماهيرهم، تعرض الزجاج العازل بين الملعب والجماهير إلى الكسر، ما أدّى إلى توافد أعداد كبيرة إلى أرض الملعب دون سابق إنذار.

وأكّد عدد من اللاعبين والمراسلين على أرضية الملعب، أنّه لا توجد إصابات خطيرة.