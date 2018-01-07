لاعب عربي بديلاً لكوتينيو في ليفربول!

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنكليزي أجرى محادثات مع ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي، للتعاقد مع لاعبه الجزائري رياض محرز.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن النادي الإنكليزي يسعى لضم الدولي الجزائري خلال شهر كانون الثاني الجاري، لخلافة فيليب كوتينيو الذي أتمّ انتقاله للبرسا بحسب التقارير.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب كان مهتما بضم جناح موناكو توماس ليمار، إلا أنه صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي بسبب ارتفاع سعره، واستقر على محرز (26 عاما).

ولعب محرز، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي موسم 2015-2016، دورا محوريا في تتويج ليستر سيتي الإعجازي بلقب الدوري في الموسم ذاته.