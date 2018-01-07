هازارد يرفض تشيلسي ويتمسّك بريال مدريد!

كشفت تقارير إنكليزية رفض نجم تشلسي إدين هازارد عرضا ثانيا للتمديد مع الفريق، مما يزيد التكهنات حول انتقاله لريال مدريد الصيف المقبل.

ويسعى تشلسي جاهداً لتجديد عقد الدولي البلجيكي الذي ينتهي عام 2020، بغية تأمين استمراره في الفريق، حيث أعلنت صحيفة “ديلي ستار” أن العقد الجديد كان سيجعل هازارد اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي اللندني.

وكان اللاعب قد رفض عرضا سابقا للتمديد الشهر الماضي، وسط تقارير عن رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

ويحتفل هازارد بعيد ميلاده الـ27 الأحد، فيما يقضي البلجيكي موسمه السادس مع تشلسي الذي اشتراه من نادي ليل الفرنسي في صيف 2012.

وحقق هازارد لقب الدوري الإنكليزي مرتين مع تشلسي، بالإضافة للقب كأس الرابطة الإنكليزية، مما قد يشجعه للرحيل إلى أحد عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد طمعاً بالتتويج بلقب أكبر، مثل دوري أبطال أوروبا.