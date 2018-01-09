تعرّف إلى تشكيلة أغلى لاعبي العالم

بعد انتقاله إلى برشلونة في صفقة قياسية، انضم اللاعب البرازيلي فيلبي كوتينيو البالغ من العمر 25 إلى “منتخب” أغلى لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وتضم تشكيلة “المنتخب” الحارس البرازيلي إديرسون المنتقل الصيف الماضي من بنفيكا إلى مانشستر سيتي في صفقة قدرت بـ39 مليون يورو.

فيما يضم خط الدفاع الظهير كايل والكر الذي انتقل من توتنهام إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، جون ستونز من إيفرتون إلى مانشستر سيتي أيضا مقابل 53 مليون يورو عام 2016، الهولندي فان دايك الذي أصبح أغلى مدافع في العالم بعد انتقاله من ثاوسهامبتون إلى ليفربول مقابل 85 مليون يورو، وبنيامين ميندي الذي انتقل من موناكو إلى مانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو.

أما خط الوسط فيضم الكولومبي خاميس رودريغيز الذي انتقل عام 2014 من موناكو إلى ريال مدريد في صفقة بلغت 70 مليون يورو، بول بوغبا المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو عام 2016 وكوتينيو المنتقل حديثا من ليفربول إلى برشلونة بصفقة بلغت قيمتها 160 مليون يورو.

أما في الهجوم فيتواجد كلّ من غاريث بيل الذي انتقل من توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد مقابل 96 مليون يورو في 2013، عثمان ديمبيلي الذي انتقل صيف العام الماضي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 147 مليون يورو، وأخيرا أغلى لاعب في العالم نيمار دا سيلفا المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.