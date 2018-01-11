مفاجأة الموسم.. هازارد مدريدي!؟

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني بقوة من الفوز بصفقة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنكليزي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية الخميس عن توصل النادي الإسباني لاتفاق مع اللاعب الدولي البلجيكي لحسم هذه الصفقة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما أكدته إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن إدارة ريال مدريد الإسباني توصلت لاتفاق مع إيدين هازارد جناح تشيلسي، لينضم للفريق الإسباني الصيف المقبل.

وأفادت الإذاعة الفرنسية قبل أيام أن هناك اتصالات بين مسؤولي العملاق المدريدي وممثلي اللاعب البلجيكي الذي رفض تجديد عقده مع البلوز الممتد حتى عام 2020.

ولم يُخف إيدين هازارد إعجابه بنادي ريال مدريد وفكرة اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كما أبدى زيدان إعجابه بهازارد في العديد من المناسبات.