صلاح قريب من الانضمام للملكي.. وسيبايوس إلى ليفربول!

أكّد الصحفي الايطالي جيانلوكا دي مارزيو أنّ ريال مدريد بات قريباً من خطف النجم المصري محمد صلاح من نادي ليفربول.

وكان الدولي المصري قد وصل لليفربول في الصيف الماضي وتوهج وسجل حتى الآن 23 هدف في جميع البطولات، لكن الكثير يتوقع أن الفرعون لن يبقى كثيراً في الآنفيلد وأنه سيرحل لصفوف الميرينغي الذي يسعى لجلبه رداً على صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة.

من جهة أخرى، وبحسب دياريو غول، فإن ليفربول بدوره اقترب من ضمّ اللاعب الذي لم يحظَ بوقتٍ كافٍ في ريال مدريد، وهو الشاب الاسباني داني سيبايوس، حيث يسعى ليفربول إلى تعويض رحيل كوتينيو إلى برشلونة من خلال ضمه.

إلّا أنّ الصحيفة أكدت في الوقت عينه أنّ زيدان لن يفرّط بلاعبه حتى نهاية الموسم حيث بات واضحاً أنّه متمسك بلاعبيه وتشكيلته حتى الرمق الأخير.