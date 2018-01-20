بيريز يبدأ مسلسل الإطاحة بزيدان!

تستمر الشكوك يوما بعد الآخر، حول مستقبل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بسبب النتائج السيئة التي يتعرض لها الفريق الأسباني هذا الموسم.

ويحتل الريال المركز الرابع بجدول الدوري حتى الآن، بفارق 21 نقطة كاملة عن برشلونة، كما تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا كثاني مجموعة ليقع في مواجهة باريس سان جيرمان.

ويعاني الميرينغي من اهتزاز واضح في المستوى، خاصة على ملعبه وخسارته الأخيرة من فياريال، مع عناد زيدان ورفضه تدعيم الفريق بأي لاعبين جدد.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن إدارة ريال بقيادة فلورينتينو بيريز تسعى جديا للتخلص من زيدان بعد نهاية الموسم الحالي، رغم فوز الفرنسي مع ريال ببطولتي دوري أبطال أوروبا، ولقب دوري أسباني حيث لم تشفع هذه البطولات لزيدان.

ومن أبرز المشاكل التي تواجه النادي أيضا، هي توتر العلاقة بين بيريز والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما ينذر بحملة تغيير واسعة الموسم القادم.