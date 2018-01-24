انتقادات لرونالدو بسبب الهاتف.. وزيدان يعلّق!

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن كريستيانو رونالدو نجم الملكي بعد أن تعرض المهاجم البرتغالي لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وجاءت تلك الانتقادات بعد استخدام رونالدو الهاتف المحمول الخاص بطبيب الفريق لمعاينة إصابة تعرض لها في وجهه أثناء مباراة ديبورتيفو لاكورونيا بدوري الدرجة الأولى الإسباني مطلع الأسبوع.

وأصيب رونالدو في وجهه في كرة مشتركة مع فابيان شار مدافع ديبورتيفو لاكورونيا أثناء تسديد ضربة رأس جاء منها الهدف السادس لريال مدريد في انتصار ساحق (7-1)، علمًا بأنه كان الهدف الثاني لرونالدو في المباراة.

وهرع الفريق الطبي لعلاج رونالدو واصطحبوه إلى خارج الملعب، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية رونالدو مُمْسكاً بهاتف طبيب الفريق أثناء خروجه من الملعب لمعاينة الإصابة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: “لا نستطيع السيطرة على ما يقوله الناس، أخذ الهاتف لمعاينة حجم الإصابة لمعرفة إذا ما كان القطع صغيرا أم كبيرا.. هذا كل ما في الأمر”.

وتابع: “أراد أن يعرف هل ستمنعه الإصابة من استكمال المباراة أم لا.. هذا ما أبلغنا به في غرفة الملابس، وبالنسبة لي أرى هذا التفسير كافيا.. استلزم القطع بعض الغرز”.

وتعني هذه الإصابة أن رونالدو سيغيب عن مباراة إياب دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا على أرضه أمام ليغانيس غدا الاربعاء.