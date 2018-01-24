بينيتيز: الادارة مسؤولة عن فشلي مع الريال.. وهذا ما حصل!

دافع الإسباني رافائيل بينيتز المدير الفني لنادي نيوكاسل الإنكليزي عن مسيرته مع الفرق التي دربها من قبل، فيما أبدى أسفه للفترة التي قاد فيها ريال مدريد بالموسم قبل الماضي.

وقال بينيتز في مقابلته مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “الإدارة عليها دعم المدرب في الأوقات الصعبة، ولكن إذا وقفت في صف اللاعبين ستتولد مشكلة كبيرة.. عندما يدرك اللاعبون أن المدرب مدعوم بشكل قوي من الإدارة فإنهم ينفذون ما يطلب منهم دون نقاش، أما إذا حدث غير ذلك فستتولد الانشقاقات ويفقد المدرب قوته داخل الفريق”.

وتابع: “عندما تعمل في ناد كبير الأمور تعتمد أكثر على القادة الأعلى منك، من السهل دعم المدرب ولكن عندما تدعم الإدارة اللاعبين ستكون هناك مشكلة كبيرة”.

وكان صاحب الـ57 عاما قد أثنى من قبل على كريستيانو رونالدو أثناء توليه تدريب الفريق الملكي، ولكن عاد وصرح بأنه لا يستطيع القول بأن رونالدو الأفضل في العالم نظرًا لأن ريال مدريد يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين مثل غاريث بيل.

وواصل بينيتيز: “مشكلة ريال مدريد أنني مهما قلت سيحاولون تشويه ما أقوله من أجل إيجاد جدال عديم الفائدة، ما يمكن تأكيده أن جميع الفرق التي رحلت عنها كانت على مستوى عال.. من السيئ أن يرضخ الرئيس للضغوط الخارجية وينهي مشروعك مع الفريق على الرغم من تيقنه بأن الأمور تسير بشكل جيد”.

واختتم: “عندما عدت إلى إنكلترا وجدت مكانا يكون المدرب فيه مسؤولاً عن عمله حقًا، الجميع يقف بجانبك دون تدخل من أحد، لذا أردت العودة في الوقت المناسب لقيادة مشروع هناك مرة أخرى”.