بعد الهزيمة.. لاعبو ريال مدريد يمتنعون عن لقاء وسائل الاعلام!

انتهت مباراة ريال مدريد أمام ليغانيس في كأس ملك إسبانيا بخسارة الملكي بهدفين مقابل هدف في نتيجة تاريخية للفائز، حيث تأهل على حساب نادي العاصمة إلى نصف نهائي الكأس.

وظهر على لاعبي ريال مدريد الحزن وخيبة الأمل عقب انتهاء اللقاء بهذه الطريقة وعدم تحقيق الفريق للفوز واستمراره في كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، بعد خروجه نظريًا من المنافسة على الليغا.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية : “لاعبو ريال مدريد رفضوا الحديث مع وسائل الإعلام المتواجدة في ملعب المباراة، ودخلوا جميعا إلى غرف ملابس الفريق دون الحديث للصحافة”.