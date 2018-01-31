بعد اشكال مباراة بيبلوس- اللويزة… الحكّام يقاطعون

حتّى الرياضة التي باتت المنفس الوحيد للّبنانيين لا تحظى بالمستوى اللّائق لمحبيها, وجمهورها واللّاعبين والاداريين والحكام. منذ بداية الدوري اللبناني, لا تمر مباراة كرة سلة على خير, وخلال مباريات بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2017/2018 ذاق الحكّام ذرعا من ما يتعرّضون له في كل مرّة الى ان طفح الكيل.

وفي مباراة جرت في 18 الشهر الجاري, بين فريقي اللويزة وبيبلوس, انتهت بنتيجة 82-91 لصالح اللويزة, قاطع اداريو فريق بيبلوس المباراة, ونزلوا الى أرض الملعب معترضين على صافرة الحكم ومتهجّمين على الحكام, وفي محاولة لضبط الإشكال توقفت المباراة لأكثر من 5 دقائق, وساد الهرج والمرج.

اعلن الحكام الدوليين تعليق مشاركتهم في تحكيم مباريات الدرجة الأولى الى حين اتخاذ الاجراءات المناسبة وتطبيق القانون بخصوص ما حصل في مباراة بيبلوس الأخيرة. وشرح احد الحكام لـ”ليبانون ديبايت” ما حصل قائلا “المشكلة ليست وليدة الأمس, فمنذ انطلاق الموسم, والتعدّيات على الحكام تتلاى, من الشتائم, الى الإهانات والتعرض لنا, وفي كل مرّة انتظرنا فيها الاتحاد للتصرّف, اكتفى باصدار بيانا تهديديا, لا أكثر.”

وأضاف “لم تعد الوعود كافية بالنسبة لنا, ولن نعود الى التحكيم الى حين اتخّاذ الاجراءات اللازمة بحق المتهجمين علينا أيّا كانوا, فبيان شديد اللهجة لن يفي وحده بالغرض, ولن يردع المتعرّضين لنا, ولعائلاتنا, ولمهنتنا.” مشيرا الى ان القرارات المطلوب اتخاذها من قبل الاتحاد هي أقل ما يمكن حفاظا على ماء الوجه, لأنه من غير المقبول ان نظهر هذه الصورة للمشاهدين, كون المبارايات تنقل مباشرة على الهواء, وسط كل التهجمات والألفاظ النابية.

ولفت الى ان “مبارايات بيبلوس كانت الحاسمة من ناحية قرارنا, لأنه لم يبقى اداري ولا مسؤول نادي لم ينزل الى الملعب اعتراضا على التحكيم, وتهجّموا على الحكام, وأوقفوا المباراة لحوالي 6 دقائق, من ثم استُئنفت المباراة وخسر فريق بيبلوس بمواجهة ضد فريق اللويزة ضمن المرحلة السابعة من إياب بطولة لبنان.”

تابع الحكم قائلا “اجتمعنا مع الاتحاد ووعد باتخاذ اجراءات فورية, ولم يفعل, هنا قررنا اعلان تعليق المشاركة في تحكيم مباريات الدرجة الأولى, لأن كرامتنا أبدى. وأقله على الاتحاد الالتزام بقانون العقوبات الموضوع, والتصرّف بحسب بنوده, واذا كان أحد المسؤولين في الاتحاد يتولّى مناصب ادارية في نادي ما لا يبرر له عدم اتخاذ اجراءات بحق من يهاجم الحكام.”

المصدر: ليبانون ديبايت