عرض صيني خياليّ لضمّ ميسي.. فهل يترك البرسا؟!

ما زال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة مطمعًا للعديد من الأندية والدوريات المختلفة، أملًا في الفوز بخدماته في المحطة الأخيرة من مشواره الناصع مع الساحرة المستديرة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن ميسي تلقى بالفعل عرضًا للانضمام للصين براتب سنوي خيالي يقدر بـ100 مليون يورو الصيف الماضي، إلا أن “البرغوث” الأرجنتيني فضل البقاء مع البارسا، وتجديد عقده حتى عام 2021.

ورغم ذلك قالت الصحيفة الكتالونية أن عددًا من كبار أندية الدوري الصيني، وتحديدًا فريق هيبي تشاينا فورشن، ما زال يحلم بالتعاقد مع أسطورة التانغو في المستقبل.

وأشارت إلى أن إدارة النادي الصيني تعاقدت مع نجمي الأرجنتين إيزيكيل لافيتزي وخافيير ماسكيرانو، من أجل اللجوء لهما في المستقبل لإقناع ميسي بالقدوم إلى الصين.

وأوضحت أن إدارة النادي الصيني أدركت أن إقناع ميسي لن يكون بالمال فقط وتقديم عرض اقتصادي خيالي له، ولكن أيضًا بالعواطف ومحاولة التأثير عليه من خلال أبناء بلاده.

وتأمل الصين في أن تصبح القوة الرياضية الأكبر في العالم خلال العقد المقبل، ولاشك أن قدوم نجم كبير مثل ليونيل ميسي للدوري الصيني، سيعطي دفعة كبيرة للبطولة رياضيًا وإعلاميًا واقتصاديًا.