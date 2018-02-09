نجم مشهور متهم بعلاقة مع “عصابة مخدرات”!

بات لاعب كرة القدم المشهور، والذي يشارك مع فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، الدولي الأرجنتيني أنخل كوريا، مطلوباً للشهادة حول علاقته مع أحد أعضاء عصابة “مخدرات” مشهورة في بلاده، بعدما ارتبطت صفقة انتقاله إلى نادي سان لورينزو الأرجنتيني في عام 2012 بأحد أعضاء تلك العصابة، المتورطة بأعمال عنف وتجارة المخدرات، الذي كان يقوم بدور وكيل أعماله في ذلك الوقت.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد كان وكيل أعمال كوريا آنذاك، فرانسيسكو لابيانا، أحد المتهمين في المحاكمة، قد ساهم في انتقاله إلى نادي سان لورينزو، وهو عضو في واحدة من أخطر العصابات الإجرامية في منطقة “سانتا”، ما دفع القضاء الأرجنتيني إلى التفكير في إمكانية الاستماع لشهادة وأقوال أنخل كوريا حول علاقته بتلك العصابة.

وعرضت المحكمة الأرجنتينية إمكانية الاستماع لأقول اللاعب الأرجنتيني المقيم في العاصمة الإسبانية مدريد عبر “الفيديو” بدون الحاجة للحضور إلى الأرجنتين، وفقاً لوكالة “تيلام” الرسمية للأخبار التي أشارت إلى أن المدعية العامة “ماريا يوجينيا ايريبارين” اعترفت باحتمالية طلب شهادة اللاعب كوريا عن طريق الفيديو.

وأشارت إلى أنه قد يتم ذلك يوم الأربعاء المقبل، بعد التوصل إلى حل قضائي بالحكم على 25 شخصاً ينتمون لعصابة “لوس مونوس” المعروفة هناك، إذ جاء قرار المحكمة على إثر الصعوبات التي تواجهها في تلك القضية، بسبب قيام أعضاء العصابة بالامتناع عن الإدلاء بالأقوال التي قد تدينهم بالارتباط غير المشروع بها.