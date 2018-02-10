نهائي كأس الملك يضع الريال في ورطة.. هل يتوَّج برشلونة على ملعبه؟!

يعتبر ملعبا “واندا متروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد و”سانتياغو برنابيو” معقل جاره ريال مدريد، على رأس الترشيحات لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباراة نهائي كأس الملك بين برشلونة وإشبيلية ستقام يوم 21 نيسان المقبل، لكنه لم يحدد رسميًا الملعب المستضيف للقاء.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن استضافة ملعب واندا متروبوليتانو للمباراة ليس ممكنا خاصة أن أتلتيكو سيخوض على ملعبه مباراة ضد ريال بيتيس في الليغا يوم 22 نيسان، وبسبب ارتباط الأتلتي المحتمل بمباراة في نصف نهائي الدوري الأوروبي قد يتم تقديم موعد مباراة الليغا لتصبح 21 نيسان وهو نفس موعد نهائي الكأس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملعب برنابيو معقل ريال مدريد من المفترض أن يستضيف نهائي الكأس حيث إن ريال مدريد غير مرتبط بمباريات في هذا اليوم، كما أن النادي الملكي لا يمكنه هذه المرة التحجج كما حدث في مرات سابقة بوجود تجديدات وإصلاحات في الملعب أو بإقامة حفلة موسيقية.

وأوضحت الصحيفة أن ملعب برنابيو يتميز باستيعابه الكبير (80 ألف متفرج) بالإضافة إلى أن الرحلة لمدريد هي نفسها بالنسبة لجماهير برشلونة وإشبيلية.

ويرفض ريال مدريد إقامة نهائي الكأس على ملعبه في السنوات الأخيرة بسبب وجود برشلونة كطرف في اللقاء، خشية أن يرفع لاعبو البلوجرانا الكأس على أرض سانتياغو برنابيو.