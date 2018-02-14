مفاجأة مدوية لبرشلونة ضحيّتها ميسي!

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية عن أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإيطالي جياني إنفانتينو، تحدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن دقائق اللعب مع فريق برشلونة الإسباني وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بأشهر قليلة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن إنفانتينو يريد أن تكون بطولة كأس العالم 2018 القادمة الأفضل في التاريخ، ولذلك يحرص على وصول النجوم بأفضل مستوى وعدم الوصول إلى البطولة العالمية وهم في حالة من الإرهاق، الأمر الذي يؤثر سلباً على الأداء في المباريات.

ووفقاً لصحيفة “أس” فإن رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، قال لموقع “تي سي سبورت” إن الرئيس الإيطالي، جياني إنفانتينو، تحدث مع ميسي وطلب منه اللعب دقائق أقل مع برشلونة، ويُفضل عدم خوض المباريات التي لا أهمية لها، وذلك من أجل المحافظة على الأداء الجيد وتقديم أداء مثالي في بطولة كأس العالم”.

في المقابل ذكرت الصحيفة الإسبانية نفسها أن الاتحاد الأرجنتيني أيضاً يدرس إمكانية وضع خطة لإراحة ميسي قدر المستطاع خلال مشاركته مع النادي “الكتالوني” في البطولات المحلية والأوروبية، وذلك للحفاظ على مجهوده خصوصاً أنه نجم منتخب “الألبيسيليستي” الأول.