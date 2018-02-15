بعد الخسارة المدوّية.. فيراتي يتوعّد الريال “سنتأهّل”!

يرى ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام ريال مدريد 1-3 الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيراتي، عبر صحيفة ليكيب الفرنسية “الشوط الأول انتهى بالتعادل 1-1، كانت نتيجة عادلة، ولكن في الشوط الثاني لم نستحق الخسارة.. لقد صنعنا عدة فرص للتهديف، وريال مدريد حالفه الحظ في الهدفين، وكان باريس سان جيرمان الأحق بالفوز”.

وأضاف فيراتي “لقد خسرنا أمام فريق كبير، ولكن أثبتنا أن PSG لديه شخصية قوية، اللعب وسط أجواء سانتياغو برنابيو، ليس بالأمر السهل على الإطلاق.. في المباريات الحاسمة، من الضروري أن تتحلى بأكبر قدر من الكفاءة، وكنا نعلم أن الريال بإمكانه الفوز في أي وقت”.

وختم اللاعب الإيطالي حديثه بقوله “باريس سان جيرمان قادر على التعويض والتأهل، لدينا فريق قوي للغاية، لا يزال أمامنا فرصة أخرى في لقاء الإياب”.