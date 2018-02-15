تصنيف الفيفا: منتخب لبنان يواصل كتابة التاريخ!

حافظ منتخب ألمانيا على صدارة التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم للعبة “الفيفا” لشهر جديد، أمام كل من البرازيل الثانية، البرتغال الثالثة، الأجنتين الرابعة وبلجيكا الخامسة.

وعلى الصعيد العربي، بقي المنتخب التونسي الأول في المركز الـ 23 عالمياً، أمام المغرب صاحبة المركز الـ 42 عالمياً، ومصر التي تراجعت 13 مركزاً لتصبح في المركز الـ 43 عالمياً.

أما المنتخب اللبناني، فتقدم مركزين ليُصبح بالمركز الـ 82 عالمياً برصيد 409 نقاط في أفضل ترتيب له منذ انطلاق التصنيف، متقدماً على العراق صاحبة المركز 85 عالمياً.

ومن الناحية الآسيوية، بقيت إيران أولى في المركز 33 عالمياً وبرصيد 790 نقطة.