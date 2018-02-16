الاتحاد اللبناني يعلن الحرب.. مباريات الأنصار بدون جمهور!

حذرت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم الخميس من تمادي جماهير بعض الفرق في إحداث الشغب، خصوصًا خلال المباريات الحساسة بين الفرق الكبيرة.

وجاء ذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة البرج والشباب مجدل عنجر في الأسبوع الـ16 لدوري الدرجة الثانية، حيث شهد اللقاء اشتباك جماهير الفريقين بالأيدي.

وكانت جماهير الأنصار أيضًا قد حطمت بعض مقاعد المدرجات بعد خروج الفريق من كأس لبنان أمام النجمة على ملعب المدينة الرياضية.

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة إقامة مباريات الأنصار في الدوري بدون جمهور، وكذلك لقاءات البرج في الدرجة الثانية.

كما حذرت اللجنة التنفيذية رئيس نادي النبي شيت أحمد الموسوي لتماديه في الاحتجاج على الحكام ومحاولته “التهجم” عليهم.

وقال الأمين العام للاتحاد جهاد الشحف: “لن نسمح بتكرار ما حصل خوفا من تفاقم الأمور ووصولها إلى منعطفات خطيرة وسنلاحق المخلين بأمن المدرجات حيث تعرفنا على مجموعة كبيرة منهم”.

وتابع: “يهمنا أن نكمل الدوري بطريقة حضارية خصوصا أن بعض المباريات بدأت تشهد تزايدا كبيرا في أعداد الجماهير ما أضفى صورة رائعة على لقاءات القمة”.