ريال مدريد يفتقد أحد أهمّ لاعبيه قبل مواجهة PSG

كشف نادي ريال مدريد عن تعرض نجمه الألماني توني كروس للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان الماضية في دوري أبطال أوروبا، ما سيبعده عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي عن إصابة النجم الألماني بالتواء في الرباط الخارجي للركبة بالقدم اليسرى قبل نهاية المباراة، لكنه لم يفصح عن المدة التي سيغيبها عن الفريق لحين اكتمال الفحوصات الطبية.

ويسابق الجهاز الطبي للميرنغي الزمن من أجل تجهيز كروس لمباراة العودة أمام باريس سان جيرمان على ملعب الأمراء يوم 6 آذار القادم.

وأصبح من المؤكد غياب النجم الألماني عن مباراة فريقه يوم الأحد أمام ريال بيتيس، في حين قد يدفع المدرب زين الدين زيدان بماتيو كوفاسيتش في التشكيلة الأساسية بدلا منه.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الليغا برصيد 42 نقطة، مبتعدا عن برشلونة المتصدر بفارق 17 نقطة.