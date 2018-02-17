لاعبو الريال ينقلبون على “الخائن” ايسكو!

ذكر موقع ” إكستراكونفيدنسيال” الإسباني ان نجوم ريال مدريد قطعوا علاقتهم بأيسكو لاعب الفريق، وذلك بعد شكهم في انه يسرب اخبارهم الى الصحافة، لينقلب عليه كل من رونالدو وبنزيما ومارسيلو وكاسيميرو وبيل.

وذكر الموقع أنّ اللاعبين المذكورين أصبحوا يلقّبون ايسكو بـ”الخائن” لتأكدهم من أنّه يسرّب الأخبار السيئة الخاصة بهم.

يذكر أنّ العديد من الأنباء أكّدت غضب رونالدو من ايسكو وتقديمه طلباً لفلورينتينو بيريز، رئيس الملكي، من أجل التخلي عنه، فهو بنظر “الدون” كان مشكلة الريال أمام باريس سان جيرمان، إذ تغيّر شكل الفريق وسرعة الإيقاع بعد خروجه وخطف الريال هدفَي الفوز في الدقائق الأخيرة.