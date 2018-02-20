كرة سلة: لبنان يستعدّ لمواجهة سوريا في تصفيات كأس العالم

أنهى منتخب لبنان معسكرَه التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمباراته مع نظيره السوري عند الساعة الخامسة من عصر الجمعة المقبل على ملعب ذوق مكايل ضمن التصفيات الآسيوية – الأوقيانية المؤهّلة لكأس العالم لكرة السلّة التي ستستضيفها الصين العام المقبل.

خلال معسكر الدوحة، خاض رجال الأرز مباراتين ودّيتين مع المنتخب القطري فاز فيهما. وسيخوض منتخب الأرز مباراته ضد سوريا (الجمهور اللبناني مدعو لمواكبة منتخب الأرز) ضمن المجموعة الثالثة في مباراة سيسعى خلالها منتخب الأرز الى تحقيق فوزه الثاني في “مشواره الآسيوي” في طريقه للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة بعد اعوام 2002 في الولايات المتحدة الأميركية و2006 في اليابان و2010 في تركيا.

ففي “النافذة الأولى” من التصفيات التي جرت في تشرين الثاني الفائت، فاز لبنان على الهند في ذوق مكايل (107-72) وخسر امام الأردن (83-87) في العاصمة الأردنية عمّان.

ويحتل لبنان المركز 54 عالمياً على لائحة التصنيف الذي يصدره الاتّحاد الدولي بينما يحتلّ المنتخب السوري المركز 93 عالمياً.

آسيويا، يحتلّ منتخب الأرز المركز التاسع والثاني عربياً بعد الأردن (المركز 7 آسيوياً). أما المنتخب السوري، الذي يدرّبه الصربي فاسيلين ماتيتش الذي سبق أن درّب المنتخب اللبناني في فترة سابقة، فيحتلّ المركز 16 آسيوياً.

وسيواصل منتخب لبنان تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني باتريك سابا لخوض مباراة سوريا الجمعة المقبل على أن يغادر بعدها مباشرة الى الهند لمواجهة نظيره الهندي في بنغالور الاثنين المقبل.

وتبدو حظوظ المنتخب اللبناني كبيرة جداً للفوز في مباراتي سوريا والهند قبل خوض “النافذة الثالثة” الصيف المقبل على أن تكون مباراة لبنان والأردن في 28 حزيران المقبل في ذوق مكايل “لقاء قمّة” على زعامة المجموعة مع العلم أنّ ثلاثة منتخبات من كل مجموعة آسيوية تتأهّل الى الدور الثاني.

وفي النتائج المسجّلة حتى الآن، فاز الأردن على سوريا (109-72) وعلى لبنان (87-83) (يتصدّر الأردن الترتيب بـ4 نقاط). وفاز لبنان على الهند (107-72) وخسر أمام الأردن (في جعبة لبنان 3 نقاط ويحتلّ المركز الثاني). وفازت سوريا على الهند (74-57) وخسرت امام الأردن (سوريا في المركز الثالث بـ3 نقاط). أما الهند فخاضت مباراتين أمام لبنان وسوريا وخسرتهما (في جعبتها نقطتان).

يذكر أنّ قرعة التصفيات الآسيوية – الأوقيانية قَسّمت المنتخبات الـ16 الى أربع مجموعات كالآتي:

• المجموعة الأولى: الصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ

• المجموعة الثانية: اليابان وتايبه واوستراليا والفيليبين

• المجموعة الثالثة: لبنان والهند والأردن وسوريا

• المجموعة الرابعة: العراق وقطر وكازاخستان وإيران

وسيخوض كل منتخب من المنتخبات الـ16 ست مباريات (ذهاباً واياباً) في الدور الأول وفق النظام الجديد الذي اعتمده الإتّحاد الدولي للعبة الـ”فيبا” على غرار النظام المعمول به في الإتّحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”.

وللعلم سيشارك 32 منتخباً في كأس العالم كالآتي:

الصين (البلد المضيف)، 5 منتخبات من افريقيا، 7 منتخبات من القارة الأميركية، 7 من آسيا وأوقيانيا و12 من أوروبا.

برنامج مباريات المنتخب اللبناني :

• 23 شباط 2018 سوريا مع لبنان (ملعب الزوق)

• 26 شباط 2018: الهند مع لبنان (ملعب بنغلور- الهند)

• 28 حزيران: لبنان مع الأردن (ملعب الزوق)

• 1 تموز 2018: لبنان مع سوريا (ملعب الزوق)