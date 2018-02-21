كأس العالم في فلسطين.. ما القصة؟!

تدفّق آلاف الفلسطينيين على مدى ثلاثة أيام لمشاهدة الكأس، التي ستمنح إلى المنتخب الفائز في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وحضر أكثر من 10 آلاف من محبي كرة القدم، وانتظروا طويلاً من أجل التقاط الصور مع الكأس في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وهذه المرة الثانية، التي تعرض فيها كأس العالم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار جولة حول العالم قبل أن تصل إلى روسيا.

وقال رئيس مجلس إدارة المشروبات الوطنية الفلسطينية زاهي خوري: “لو استمر عرض الكأس عندنا لأسبوع اضافي لاستمر التدفق بالآلاف، وهذا سبّب مشكلة للأمن المرافق”.