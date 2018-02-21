ويليان يتفوق على رونالدو ونيمار في إحصائية جديدة

سجل البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنكليزي، هدف فريقه الوحيد أمام برشلونة الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج، في المباراة التي انتهت بتعادل ايجابي 1-1.

وسجل ويليان عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، وهو الهدف السادس له في دوري أبطال أوروبا منذ انتقاله للبلوز في موسم 2013-2014.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن ويليان سجل 6 أهداف من خارج منطقة الجزاء، منذ انتقاله لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر، متفوقًا بفارق هدف وحيد على كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، ونيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان.