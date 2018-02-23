بالفيديو: معركة قتالية في الملعب.. الحكم يطرد 10 ويوقِف المباراة!

ألغيت مُباراة كرة قدم برازيلية بين فريقي فيتوريا وباهيا، قبل 11 دقيقة من الوقت المقرر، بعدما طرد الحكم 10 لاعبين من الفريقين المشاركين، في مباراة شهدت لكمات متبادلة بين اللاعبين من كلا الجانبين.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، كانت نتيجة المباراة التي جاءت ضمن فعاليات بطولة ولاية باهيا تشير إلى التعادل بهدف واحد للجانبين، عندما نال اللاعب برونو بيسبو الكارت الأحمر، ليصبح اللاعب المطرود العاشر في المباراة، والخامس من فريق فيتوريا.

ووقع الاشتباك بين اللاعبين في المباراة بعد أن رقص فينيسيوس، لاعب الوسط الفريق الزائر، وقام بإشارات بذيئة أمام مشجعي فيتوريا بعد تسجيله هدف التعادل لفريق فيتوريا من ضربة جزاء.

ولم تعجب هذه الاحتفالات حارس المرمى، فرناندو ميغيل، الذي احتجّ مُشعلاً معركة بين الفريقين تم فيها تبادل اللكمات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعين، حيث طرد الحكم ثلاثة من لاعبي باهيا، فينسيوس الذي سجل الهدف واثنين من لاعبي الاحتياط، كما طرد ثلاثة لاعبين من فيتوريا ضمنهم المدافع كانو.

وبعد توقف دام لخمس عشرة دقيقة استؤنفت المباراة، قبل أن يعود الحكم ويطرد في الدقيقة السابعة والسبعين أويليان كوريرا لاعب فيتوريا، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية في الليلة إثر لعبة خشنة.

ونظرا لأن فيتوريا لعب بسبعة لاعبين فقط وتخلف بثلاثة لاعبين عن خصمه فإنه حاول إنهاء المباراة مبكرا والمحافظة على التعادل بهدف لكل فريق.

وحاول المدافع برونو بيسبو عدة مرات إجبار الحكم على إشهار البطاقة الحمراء له عندما عرقل ضربة حرة لفريق باهيا وبعد ركله للكرة، طالب زميله في الفريق من الحكم إشهار البطاقة الصفراء الثانية، ولاحظ الحكم آنذاك ما يريده لاعبو فيتوريا، فقام مباشرة بإخراج البطاقة الصفراء الثانية لبيسبو، ما يعني إيقاف المباراة في الدقيقة التاسعة والسبعين، لأنه لا يوجد عدد كاف من اللاعبين لإكمالها.

واحتفل لاعبو فيتوريا بعد إيقاف الحكم للمباراة لكنهم لم يأخذوا في الحسبان أن القانون يقضي بفوز باهيا 3-0 كون فريق فيتوريا تسبب في ايقاف المباراة.