تصفيات كأس العالم في كرة السلة: لبنان يفوز على سوريا

حقق منتخب لبنان للرجال في كرة السلة فوزا على نظيره السوري ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات كأس العالم المؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام في الصين العام المقبل.

وجاء الفوز اللبناني وبنتيجة (87-63) وبفارق 24 نقطة في المباراة التي جرت عصر اليوم على ملعب “مجمع نهاد نوفل” في زوق مكايل أمام ألفين وخمسمئة متفرج. وهو الفوز الثاني للبنان في التصفيات بعد فوزه الاول على الهند وخسارته امام الأردن في عمان، مستعيدا توازنه وفي انتظاره مباراة الاثنين 26 شباط الجاري في بنغلور (الهند) ستكون سهلة لمنتخب الأرز الذي سبق وسحق المنتخب الهندي في تشرين الثاني الفائت في زوق مكايل.

وستغادر بعثة لبنان ظهر السبت الى الهند لخوض المباراة المذكورة.

ويأتي الفوز اللبناني بمثابة انتصار مستحق للمدرب الوطني باتريك سابا في مباراته الأولى في التصفيات.

واللافت ان المدرب اللبناني اشرك جميع اللاعبين في المباراة وخلال فتراتها. وبعدما نجح المنتخب السوري في التقدم (15-7) في بداية المباراة بعد بداية بطيئة لمنتخب الأرز، استعاد رجال الأرز زمام المبادرة وعادلوا بسرعة كبيرة (18-18) مع تشكيلة لبنانية اساسية قوامها القائد جان عبد النور ووائل عرقجي وعلي كنعان وامير سعود وأتير ماجوك.

سير المباراة

وعملت الماكينة اللبنانية بفاعلية، فتقدم لبنان (23-20) و (25-20) لينتهي الربع الأول بتقدم لبنان (27-20).

وفي الربع الثاني دانت السيطرة لمنتخب الأرز مع تبديلات للمدرب باتريك سابا ليواصل لبنان تقدمه (38-33) حتى انتهاء الربع الثاني بتقدم لبنان (47-40). وضغط المنتخب اللبناني في بداية الربع الثالث (50-40) وتألق لاعبوه في شكل كبير وسط ضياع في صفوف الفريق السوري الذي سجل عشر نقاط فقط في الربع الثالث بينما سجل لبنان 24 نقاط لينتهي الربع الثالث لبناني وبفارق 21 نقطة (71-50) وسط تشجيع لبناني لمنتخب الأرز.

وفي الربع الأخير لجأ المنتخب اللبناني الى تهدئة الوضع نوعا ما بعدما ضمن الفوز واستمر الفارق عشرين (78-58) واستعراض لبناني كبير حيث نجح اللاعبون اللبنانيون في التسجيل من كل المسافات القصيرة والبعيدة المدى مع تبديلات للمدرب سابا الذي تفوق على المدرب الصربي لمنتخب سوريا فاسيلين ماتيتش تكتيكيا واستراتيجيا وفي قراءة المباراة التي انتهت بفوز المنتخب اللبناني (87-63).

الحكم

وقاد المباراة الحكم الكازاخستاني يفغيني ميخاييف والايرانيان هادي سالم ومحمد رضا صالحيان. ومثل لبنان:امير سعود (26 نقطة)، وائل عرقجي (19)، اثير ماجوك (12)، جان عبد النور (9)،ايلي رستم (7)، شارل تابت(4)، ايلي شمعون وعلي كنعان (3)، ايلي اسطفان (2) وجيرار حديديان وجاد خليل.

وكان افضل مسجل لدى المنتخب السوري جاستن هوكينز (24 نقطة) يليه ميشال معدنلي (13).

وضمن المجموعة عينها فازت الأردن على الهند (102-88) في بنغلور (الهند). واستمر الأردن متصدرا المجموعة بثلاثة انتصارات (6 نقاط) يليه لبنان بانتصارين وخسارة واحدة (5 نقاط) فسوريا ثالثة بفوز واحد وخساراتين (4 نقاط) والهند رابعة باربع خسارات.

يشار الى أن لبنان يحتل المركز 54 عالميا على لائحة التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة السلة ال “فيبا” بينما يحتل المنتخب السوري المركز 93 عالميا. آسيويا، يحتل منتخب الأرز المركز التاسع والثاني عربيا بعد الأردن (المركز 7 آسيويا).اما المنتخب السوري فيحتل المركز 16 آسيويا.

مباريات منتخب لبنان

وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب اللبناني:

– 26 شباط 2018: الهند – لبنان (ملعب بنغلور- الهند).

– 28 حزيران: لبنان – الاردن (ملعب نهاد نوفل).

– 1 تموز 2018: لبنان – سوريا (ملعب نهاد نوفل).