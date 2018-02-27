بالصورة: هل يلبّي فابريغاس طلبات صديقته اللبنانية؟!

يبدو أنّ نجم تشيلسي سيسك فابريغاس سيواجه تحدياً صعباً في المرحلة المقبلة، بعدما وجّهت خطيبته اللبنانية دانييلا سمعان رسالة غير مباشرة ضمنتها بعض الطلبات التي تحتاجها، وذلك قبل زواجهما.

وأنجبت دانييلا من فابريغاس ثلاثة أولاد حتى الآن، هم ليا وكابري وليوناردو.

وغرّدت اللبنانية بطريقة طريفة عبر حسابها في “تويتر”: “أحتاج الى مسؤول علاقات عامة، أحتاج الى مدير انكليزي، أحتاج الى مربية اسبانية، أحتاج الى مصور للعائلة، أحتاج الى طباخ يطهو طعاماً صحياً، أحتاج إلى منظم أعراس، أحتاج الى قليل من المساعدة”.

فهل يلبّي فابريغاس طلبات زوجته الكثيرة؟!