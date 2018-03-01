لبنانية من آل “الأشقر” تتحكم بقلب رئيس الفيفا.. وهذه قصة نجاحها!

لمع اسم اللبنانية لينا الأشقر بشكل كبير في السنتين الاخيرتين، بعدما جمعها عشق كرة القدم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو.

ففي عام 2016 كان الجميع يترقب، هل ستكون السيدة الاولى لكرة القدم لبنانية؟ وهو ما حصل بالفعل.

أُجريت انتخابات الاتحاد الدولي في شباط 2016، وفاز إنفانتينو في الجولة الثانية من عملية الاقتراع بـ115 صوتاً مقابل 88 لمنافسه الابرز البحريني سلمان بن إبرهيم آل خليفة.

هرعت الاشقر باتجاه زوجها وعانقته بحرارة أمام الملايين، الذين كانوا يتابعون مسار الانتخابات في مقر رئاسة الفيفا في زيوريخ وعبر شاشات التلفزة.

وكانت ملامح المفاجأة واضحة على وجه إنفانتينو حين عانقته لينا، وقال لها: “ماذا تفعلين هنا؟، فأجابته: “أنا زوجتك وأردت أن أكون أول المهنئين”.

بداية الحب

كانت لينا تعمل في الاتحاد اللبناني لكرة القدم عندما دعيت للمشاركة في ندوة للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الآسيوية، التي أقيمت في نوشاتيل عام 1999، حيث كانت المرأة الوحيدة من 27 شخصاً مشاركاً في المؤتمر، بينما أدار إنفانتينو الندوة بصفته أمين عام مركز الدراسات الرياضية في جامعة نوشاتيل.

وقالت الاشقر: “زار لبنان في مناسبتين وتعرف إلى عائلتي، ثم تزوجنا عام 2001، بعدما لفت نظره في تلك الندوة”.

ولجياني ولينا 4 بنات: التوأم اليسيا وصابرينا، وشانيا وداليا، ويتحدثن اللغة العربية.

مسيرة عمل ناجحة

وأضافت لينا: “شجعته للعمل كمستشار قانوني للاتحاد الأوروبي في بداية الأمر، ثم مرة جديدة عندما عمل في منصب الأمين العام. الترشح لرئاسة الفيفا لم يكن سهلاً على الإطلاق وجاء بعد دراسة متأنية وعميقة، لكن جياني يستحق هذا المنصب”.

شغف جياني في اللعب أوصله إلى أعلى منصب كروي، وهو الذي يحب الطعام اللبناني، حيث تعد زوجته هذا النوع من الطعام، خصوصاً “التبولة” و”الفتوش”، كما أنّها تشجع فريق انتر ميلان الايطالي، كزوجها، إضافةً لتشجيعها المنتخب الايطالي الذي فشل في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتضيف السيدة الاولى لكرة القدم: “كنت في عهد رهيف علامة ونبيل الراعي، وهما كانا استاذين عظيمين.. عندما كانا موجودين في كرة القدم اللبنانية، حققت الاخيرة نتائج رائعة وخطوات متطورة كثيراً”.

تجدر الإشارة إلى أنّ لينا هي كبيرة اخواتها في المنزل، ومن بعدها سمر وديانا ورنا ولها شقيقان حسام واسامة.

المصدر: لبنان 24