رئيس برشلونة يعترف: نيمار سينتقل لريال مدريد!

مع مرور الوقت تزداد الأحاديث التي تؤكّد انتقال نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي نيمار إلى ريال مدريد.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا أنّ انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي قد يُعتَبَر خطوة في طريقه إلى ريال مدريد، مضيفاً في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية عن إصابة نيمار: “أشعر بالضيق لأنه لاعب مهم لفريقه، سيفتقدونه إذا أرادوا تعويض نتيجة 3-1 التي حققها الريال في سانتياغو برنابيو”.

وأضاف: “بالنسبة لنيمار، باريس ربما خطوة سابقة قبل الانتقال لريال مدريد، الوقت سوف يوضح لنا ذلك”، مضيفاً حول رحيله عن برشلونة: “كان في عمر يريد فيه الفوز بالكرة الذهبية، وكان عليه الرحيل لنادٍ آخر يكون فيه هو النجم الأول”.

وأشار لابورتا إلى أنه سيكون من الصعب على نيمار الفوز بالكرة الذهبية طالما أن ميسي مازال في الملاعب، مؤكدًا أن الأرجنتيني هو الأفضل في التاريخ.

وحول موسم برشلونة الحالي، قال: “أرى الفريق يقدم موسمًا جيدًا جدًا، الفريق كله يعمل وأعتقد أننا المفضلين للفوز بالدوري، سنلعب على أرضنا أمام أتلتيكو وسنحاول توسيع الفارق إلى 8 نقاط”.

وعن مباراة الأمس أمام لاس بالماس، ختم: “لاهوز حكم جيد ولكنه أعطى سببًا لإرنستو فالفيردي، ضربة الجزاء كانت وهمية، ربما مع تقنية الفيديو كل شيء سيكون أفضل”.