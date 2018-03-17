تقنية حَكَم الفيديو تدخل مونديال روسيا.. ستُستخدم بـ4 حالات

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسمياً، على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم روسيا 2018.

وأكد رئيس “الفيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس “الفيفا” في العاصمة الكولومبية بوغوتا “سنطبق حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في كأس العالم بروسيا. لقد تمت الموافقة على هذا الأمر، ونحن سعداء للغاية بالطبع بهذا القرار”.

ووصف إنفانتينو القرار بـ”التاريخي”، مؤكداً بأنه سيتيح الفرصة لـ”كرة قدم أكثر شفافية وعدالة”.

ووفقاً للبروتوكول المتبع داخل مجلس الاتحاد لاستخدامها، سيتم تطبيق هذه التقنية في أربع حالات فقط، بعد أن يتخذ الحكم الرئيسي قراره ويستأنف اللعب، وهي: ركلة الجزاء والأهداف والبطاقات الحمراء المباشرة وتحديد اللاعب المستحق للبطاقة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي أعلن بداية الشهر الجاري أنه وافق على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مونديال روسيا، خلال الفترة من 14 حزيران وحتى 15 تموز.

(وكالة الأنباء الإسبانية)