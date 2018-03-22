بالصورة: فادي الخطيب مع والدته.. وهذه رسالته في عيد الأم

نشر “تايغر” كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب صورة تجمعه بوالدته على انستغرام، موجّهاً لها رسالة بمناسبة “عيد الأم”، إضافةً إلى نشره صورة أخرى لزوجته وأولاده.
وقد أرفق الخطيب الصور بما يلي: “صدّقتُ بالحبّ من اول نظرة لأنّني وقعت في حبّ والدتي منذ أن فتحت عيني على الدنيا، أشكر الله على كل لحظة أقضيها مع أمي ووالدتي اللّتَين تَحمياني وتدعماني في السرّاء والضرّاء، حبّكما واهتمامكما لا حدود له وقد تعلّمت منه كيفية حبّ العائلة”.
I believe in love at first sight because I have been loving my mom since I opened my eyes, to my mom and wife I thank god every day that I had a mom and wife who protected me and supported me in my ups and downs, your love and care to us have no limits and I learned from you how to love my family. #FadielKhatib #MothersDay
أضف تعليق