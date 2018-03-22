بالصورة: فادي الخطيب مع والدته.. وهذه رسالته في عيد الأم

نشر “تايغر” كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب صورة تجمعه بوالدته على انستغرام، موجّهاً لها رسالة بمناسبة “عيد الأم”، إضافةً إلى نشره صورة أخرى لزوجته وأولاده.

وقد أرفق الخطيب الصور بما يلي: “صدّقتُ بالحبّ من اول نظرة لأنّني وقعت في حبّ والدتي منذ أن فتحت عيني على الدنيا، أشكر الله على كل لحظة أقضيها مع أمي ووالدتي اللّتَين تَحمياني وتدعماني في السرّاء والضرّاء، حبّكما واهتمامكما لا حدود له وقد تعلّمت منه كيفية حبّ العائلة”.