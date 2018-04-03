الاعتداء على لاعب فريق العهد

علم “ليبانون ديبايت ” أن نجم فريق العهد الرياضي أحمد زريق، تعرض لاعتداء جسدي في الضاحية الجنوبية من قبل أفراد محسوبين على جمهور نادي النجمة الرياضي.

وفي حين وصفت مصادر جروحه بـ “الطفيفة وغير الخطرة”، اعتبرت ان “الشد العصبي بين الفريقين في المسافة الفاصلة عن مباراتهما الاخيرة في الدوري المحلي هو الذي يدفع المواجهة بينهما الى مستويات ابعد ما تكون عن المنافسة الرياضية”.

يذكر أن نادي العهد قد حسم لقب بطولة الدوري لموسم ٢٠١٧-١٨ يوم الاحد الماضي وتعتبر مباراته الأخيرة مع فريق النجمة بعد أسبوعين تحصيل حاصل.