ريال مدريد يقدّم عرضاً خيالياً لضمّ صلاح!

كشفت تقارير صحفية عالمية عن دخول ريال مدريد الإسباني بصورة كبيرة مزاد من أجل ضم نجم ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح.

وأشار موقع “دياريو غول” الرياضي الإسباني، إلى أن الميرنغي زاد من عرضه من أجل ضم نجم مصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد صلاح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح الموقع الإسباني أن النادي الملكي عرض على صلاح وناديه الإنكليزي 50 مليون يورو للانتقال في فترة الانتقالات الصيفية، إضافةً إلى انتقال لاعب وسط الريال الإسباني إيسكو إلى صفوف الريدز.