بالأرقام والجنسيات.. من يشتري تذاكر مونديال روسيا؟

تنطلق، الأربعاء، المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مونديال 2018 في روسيا هذا الصيف، حيث سيطرح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدفعة الأخيرة، وسط إقبال كبير من دول أميركا الجنوبية وأوروبا الغربية.

وتم بيع 1.7 مليون تذكرة للمشجعين حوال العالم في أيلول الماضي، قبل أن يقوم الفيفا ببيع 400 ألف تذكرة إضافية الشهر الماضي، وأعلن بعدها عن جنسية المشترين وفقا لبيانات الاتحاد.

وبيعت حصة الأسد من التذاكر لأصحاب الدار، إذ ذهبت قرابة 800 ألف تذكرة لأشخاص يحملون الجنسية الروسية.

ورغم عدم تواجد منتخب بلادهم بالنهائيات، اشترى الأميركيون أكثر من 80 ألف تذكرة، فيما سيقف 66 ألف برازيلي خلف نيمار ورفاقه في المونديال.

وفي المركز الرابع حلت كولومبيا بأكثر من 60 ألف تذكرة، تلتها ألمانيا بـ55 ألف تذكرة.

وتراجع إقبال الإنكليز على شراء التذاكر بشكل واضح، حيث تراجعت للمركز العاشر، في لائحة الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر من خارج روسيا.

هنا قائمة التذاكر المباعة حتى الآن بحسب المشجعين:

روسيا (800 ألف تذكرة)

الولايات المتحدة (80 ألف تذكرة)

البرازيل (66 ألف تذكرة)

كولومبيا (60 ألف تذكرة)

ألمانيا (55 ألف تذكرة)

المكسيك (52 ألف تذكرة)

الأرجنتين (45 ألف تذكرة)

بيرو (39 ألف تذكرة)

الصين (37 ألف تذكرة)

أستراليا (35 ألف تذكرة)

إنكلترا (31 ألف تذكرة)

(سكاي نيوز)