خبر مزعج للّبنانيّين بشأن الكلاسيكو

حددت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا” توقيت قمة “كلاسيكو الأرض” بين برشلونة وريال مدريد على ملعب “الكامب نو” في الجولة 36 يوم 6 أيار المقبل الساعة 9:45 بتوقيت مكة وبيروت.

وسيشكل هذا التوقيت مشكلة بالنسبة للّبنانيين، فـ6 أيار هو اليوم المنتظر من قِبل معظم اللبنانيين حيث سيقومون بالاقتراع للانتخابات النيابية.

وفي الغالب تجذب الانتخابات معظم المواطنين فيتسمّرون في “السهرة” على الشاشات لمتابعة المستجدّات المتعلقة بفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالانتخابات، كما سيكون قسمٌ منهم مشغول في العمل بهذه الانتخابات كالّذين يعملون في “الفرز النهائي”.

ويبقى القرار النهائي بيد المواطنين الذين يشجعون الفريقَين الأفضل على الساحة العالمية، فهل سيفضّلون التفرغ لمتابعة فريقهم المفضل أم ستخطف الانتخابات النيابية انتباههم؟!