محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح روما في أبطال أوروبا

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز عريض على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 5-2، اليوم الثلاثاء، على ملعب “آنفيلد” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف الريدز كل من محمد صلاح في (د. 36 و45 +1)، والسنغالي ساديو مانيه في (د.56) والبرازيلي فيرمينو في (د.61 و69).

فيما أحرز ثنائية روما البوسني إيدين دجيكو في (د.81) والأرجنتيني دييغو بيروتي في (د.85).

⚽️ Salah 36

⚽️ Salah 45+1

⚽️ Mané 56

⚽️ Firmino 61

⚽️ Firmino 69

⚽️ Džeko 81

⚽️ Perotti 85pen What. A. Game! #UCL pic.twitter.com/rkWB0HlKDY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2018

وبهذا الفوز العريض، وضع ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا،في انتظار مواجهة الإياب التي ستقام على ملعب الأولمبيكو في روما.

وقطع ليفربول، حامل اللقب 5 مرات، شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي لملاقاة الفائز بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر سنتين وبايرن ميونيخ الألماني (ذهابا الأربعاء).

وفيما يلي تفاصيل الأهداف:

روما يعود من بعيد ويقلص الفارق بفضل الهدفين الذين أحرزهما كل من البوسني إيدين دجيكو في (د.81) ودييجو بيروتي في (د.85 من ركلة جزاء).

ومرة أخرى تمكن البرازيلي فيرمينو من إضافة الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في (د.69) برأسية جميلة منهيا الأمور إلى حد كبير.

وفي (د.61) تمكن البرازيلي فيرمينو من تسجيل الهدف الرابع وسط انهيار القلعة الإيطالية أمام المد الهجومي للريدز بعد تمريرة حاسمة من المتألق صلاح.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ11 دقيقة عوض السنغالي مانيه الفرص العديدة التي أهدرها في الحصة الأولى بتوقيعه على الهدف الثالث بعدما استغل عرضية النجم محمد صلاح بشكل رائع.

وأضاف محمد صلاح نجم ليفربول الهدف الثاني فى شباك ضيفه روما الإيطالي في المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب “آنفيلد”، ضمن ذهاب نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف صلاح في (د.45+1) ليضيف الثاني بعدما انفرد بشكل تام بالحارس أليسون باكير ووضع الكرة بطريقة رائعة للغاية.

وسبق لصلاح أن افتتح التسجيل لليفربول في (د.36) بعد كرة ملتفة رائعة تلقاها من فيرمينو ليفشل الحارس باكير في التصدي لها.

ورفض الفرعون المصري الاحتفال بعد إحرازه الهدف احتراما لفريقه السابق روما.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب عربي يسجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا بـ (13) هدفا متخطيا رصيد الجزائري رابح مادجر (12) هدفا. كما أنه أصبح أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا (10) ، متفوقا على صامويل إيتو في 2010-2011.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع في تاريخ ليفربول الذي يُتوّج بتلك الجائزة.

المصدر: RT