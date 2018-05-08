هذه القنوات ستنقل المونديال مجاناً

كشف موقع “راديو شمس إف ام” التونسي عن مجموعة قنوات ستنقل مباريات كأس العالم في روسيا مجاناً.

ومن المقرر أن يبدأ كأس العالم يوم 16 من الشهر المقبل، والذي سيشهد مشاركة مصر، تونس، المغرب والسعودية.

وذكرت الإذاعة التونسية الشهيرة أن هذه القنوات ستنقل مباريات المونديال دون تشفير:

– القنوات الإيطالية “الراي سبور”، ولحد الآن مفتوحة لكن يتوقع تشفيرها.

– القنوات الألمانية “زي دي آف” وهي الأبرز وتنقل جميع المقابلات من خلال تردد على الأسترا على الهوت بورد.

– قنوات تركية على القمر الصناعي “ترك سات” وهي قنوات “تي آر تي”.

– قناة “دي هوك “الكردية.

– بعض القنوات الإفريقية منها “آر تي آس” و”أو آر تي آم”، إضافةً لقنوات “بي بي سي” على تردد الأسترا.