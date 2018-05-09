بعد فشله في نيل مقعد نيابي.. نبيل بدر يترك الأنصار؟!

أعلن رئيس نادي الأنصار نبيل بدر اعتكافه عن حضور جلسات اللجنة الإدارية للنادي، وذلك في بيان أصدره الثلاثاء.

وجاء في البيان: “حرصًا مني على تماسككم، سعيت خلال حملتي الانتخابية على انتقاء مفرداتي بعناية متعاطيًا بإيجابية مع كافة شرائح المجتمع اللبناني معتقدًا أنني سأحظى بثقتكم وهو الأمر الذي لم يحدث”.

وأضاف: “حتى أتأكد بأنكم ما زلتم تعيرونني ثقتكم الرياضية، فإنني أعلن اعتكافي عن حضور جلسات الهيئة الإدارية لنادي الأنصار مسلمًا صلاحيات الرئيس لنبيل سنو نائب الرئيس”.

وكان بدر قد ترشح للانتخابات النيابية في بيروت، لكنه أخفق في الوصول إلى الندوة البرلمانية.