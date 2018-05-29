جمهور ريال مدريد ينقلب على كريستيانو رونالدو!

أثار كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته عن مستقبله خلال احتفالات فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، ما أثر كثيرًا على تلك الاحتفالات.

وصرح الدون خلال الاحتفالات باللقب الثالث عشر والثالث على التوالي، بأنه سيتحدث عن أمور تتعلق بمستقبله مع الفريق الملكي بعد أيام، مع انضمامه لمنتخب البرتغال الذي يستعد للمونديال.

وأجرت صحيفة “ماركا” عدة استفتاءات متعلقة بمستقبل كريستيانو، حيث أكد 63% من المشاركين أن ريال مدريد لا ينبغي أن يبذل جهدًا إضافيًا للإبقاء على رونالدو، ورأى 52% من المصوتين أنَّ النجم البرتغالي لن يرحل في الصيف، فيما اعتبر 78% منهم أن ذا الـ33 عامًا ليس لديه أي سبب يجعله غير راضٍ مع ريال مدريد.

ورأى 89% من جمهور الملكي المشارك في استفتاء الماركا، أن رونالدو ارتكب خطأ بعد تصريحاته أثناء احتفالات الفريق، كما حدد 31% سعره في السوق ليكون أكثر من 200 مليون يورو.