طبيب ليفربول يكشف مدة غياب صلاح عن الملاعب

أكد طبيب نادي ليفربول لكرة القدم، روبن بونس، بأن النجم المصري محمد صلاح سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بونس في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “كنا نعلم أن إصابة صلاح خطيرة منذ سقوطه على أرض الملعب في مباراة ريال مدريد، لأنه لا يشتكي أبدا وكنا نخاف من الأسوأ”.

وأضاف: “كنا في أرض الملعب حتى نهاية الشوط الأول، وكانت الأمور ليست على ما يرام، وحاولت نقل الهدوء له وأنه لا يمكن فعل شيء في الوقت الحالي، وطالبته بعدم القلق وكان هذا الوقت مكرس للبحث عن حلول وليس الندم على ما حدث”.

واختتم الطبيب حديثه، قائلا: “أعتقد أن المرحلة العلاجية لصلاح ستكون من 3 إلى 4 أسابيع، لكننا سنحاول تقليل تلك المدة وهذا هو هدفنا في الوقت الحالي”.

وحسب أقوال طبيب ليفربول، فإن محمد صلاح سيغيب عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده في مونديال روسيا، أمام الأوروغواي يوم 15 يونيو المقبل، على أمل المشاركة في المباراتين التاليتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، أمام كل من روسيا والسعودية، يومي 19 و25 يونيو، على الترتيب.