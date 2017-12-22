انستغرام يطلق ميزة جديدة.. تعرّفوا اليها

أطلق تطبيق مشاركة الصور “انستغرام” ميزة جديدة متعلقة بالبث المباشر، تساعد المستخدمين في نشر البث الخاص بهم بشكل أوسع بين الأصدقاء، فالآن يمكن للمستخدم إرسال البث عبر رسالة مباشرة Direct Messages على تطبيق انستغرام لأي شخص يريد أن يتابع هذا البث، وهو ما يؤدي فى النهاية إلى وزيادة المشاهدات والتفاعل على الفيديو بين جميع المستخدمين.

وذكر موقع engadget الأميركي، أن الشخص الذي يقوم بالبث المباشر سيجد في أسفل الفيديو رمزا جديدا يمكن الضغط عليه لإرسال هذا البث لجميع الأصدقاء بمجرد بداية الفيديو، وليس هذا فقط بل هذا الرمز سيكون متاح على أي بث مباشر، مما يساعدك في إخطار أصدقائك وحثهم على متابعة البث الذي ينال إعجابك على التطبيق.

جدير بالذكر أن الميزة الجديدة الخاصة بمشاركة البث المباشر على انستغرام ستصل اليوم لجميع المستخدمين حول العالم على هواتف اندرويد وiOS.