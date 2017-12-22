كيفية تعطيل ميزة التعرف إلى الوجه في فيسبوك

بدأت شبكة فيسبوك باستخدام تقنية التعرف على الوجه لإبلاغ المستخدمين عندما يقوم آخرون بتحميل صور لهم، حتى إن لم يتم الإشارة إليهم، لمنع انتحال الشخصية في فيسبوك.

وتحتاج هذه الميزة إلى موافقة المستخدم لتقوم فيسبوك بالاحتفاظ بقوالب الوجه، أي أن هذه الميزة اختيارية، وتوفر للمستخدمين إمكانية إيقافها لحماية خصوصيتهم، حيث أن الميزة لن تكون متوفرة في كندا والاتحاد الأوروبي، لأن قوانين الخصوصية بوجه عام أكثر صرامة في تلك المناطق.

ولم تصل ميزة التعرف على الوجه في فيس بوك إلى جميع المستخدمين بعد، علماً بأن المستخدمين بإمكانهم تعطيل هذه الميزة حتى قبل وصولها، حيث أن فيس بوك سوف تعتمد على إعدادات الحسابات الحالية لاقتراح الميزة الجديدة.

ويستطيع المستخدمون تعطيل ميزة التعرف على الوجه في فيسبوك من خلال، التوجه إلى إعدادات الحساب، ثم اختيار اليوميات والإشارات، الضغط على “من يمكنه رؤية اقتراحات الإشارات عند تحميل صور تشبهك؟”، ثم اختيار لا أحد.