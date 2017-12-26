جديد المطلوب رقم واحد.. تطبيق يحول الهاتف إلى نظام تجسس

قال موقع “إن.دي.تا.في” إن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، بات يملك صفة جديدة: مطور تطبيق للهواتف الذكية.

وكشف سنودن، في رسالة فيديو، النقاب عن تطبيق جديد للهواتف الذكية اسمه “هافن”، يهدف إلى الحماية من القرصنة، والتجسس كذلك.

وكتب سنودن، الذي يعد من أبرز المطلوبين للأمن في الولايات المتحدة، في تغريدة على تويتر “نعلن إطلاق هافن.. غرفة آمنة في جيبك.. التطبيق مجاني”.

وذكر سنودن أن هافن هو أداة مفتوحة المصدر مصممة للناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من الناس الذين يعيشون وضعية خطيرة، مشيرا إلى أن التطبيق جرى وضعه على غوغل بلاي.

ويستخدم التطبيق أجهزة الاستشعار في الهاتف الذكي (الكاميرا والمايكروفون..) لمعرفة التغييرات في مكان وجود الجهاز. ويقوم البرنامج بتنبيه مستخدمه في حال دخول أي متسلل إلى مكان وجود الجهاز.

وفي هذه الحالة، يشغل الهاتف الذكي المايكروفون لتسجيل صوت المخترق أو الكاميرا لأخذ صورة له وإرسال كل هذه المعلومات لك على هاتف ثان تحمله معك، وذلك من خلال رسائل إلكترونية أو تنبيه صوتي.

وقال خبراء إن هذا التطبيق يمكن أن يكون مفيدا لضحايا العنف المنزلي الذين يتجسس عليهم المجرمون قبل استهدافهم.